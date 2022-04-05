Брюссель, 5 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта и угля. Об этом 5 апреля заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Домбровскис добавил, что пятый пакет санкций финализируется.