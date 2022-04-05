Тюмень, 5 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Производители овощей в Тюменской области увеличили производство в рамках импортозамещения. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

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Овощи в регионе растут на гидропонике, однако по вкусовым качествам ничем не отличаются от грунтовых.

При этом если еще несколько лет назад больше половины всех овощей в регионе были импортными, то теперь по большей части местного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей для замещения ушедшей с российского рынка зарубежной продукции наладила «Корпорация ПСС» из Пермского края.