Москва, , 15:20 — REGNUM Одна из причин роста инфляции в Великобритании – это нехватка иностранной рабочей силы и последствия Brexit. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«На динамику цен в Великобритании в настоящее время влияют разные факторы, — сказала Долгова. — Во-первых, нехватка иностранной рабочей силы – последствия локдаунов. Во-вторых, рост затрат на логистику и транспортировку, в том числе и в связи с увеличением сроков поставки сырья и товаров из других стран, — последствия локдаунов и выхода из Европейского союза. В-третьих, рост цен на продовольствие – мировые цены растут с середины 2020 года. В-четвертых, рост мировых цен на энергоносители».

При этом, как уточнила Долгова, санкции в отношении России стали драйвером еще большего удорожания энергоносителей, спровоцировав усиление инфляционных ожиданий бизнеса и потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Ильинский рассказал, что инфляция в Великобритании растет, а конкурентоспособность промышленности Соединенного Королевства снижается.

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