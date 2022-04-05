Пермь, , 15:17 — REGNUM Производство ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей для замещения ушедшей с российского рынка зарубежной продукции наладила «Корпорация ПСС» из Пермского края. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Электромобиль

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Предприятие в оперативном режиме за два месяца наладила серийный выпуск быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт, которая способна полностью зарядить один электромобиль за 20−30 минут, а два и более — за 30−40 минут.

Также компания проводит модернизацию и расширение производственной базы для выпуска ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) мощностью 240 кВт. Все это собственные разработки предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заправочное оборудование предприятия из Пензы «Пензаспецавтомаш» может заменить импортные аналоги на российских автомобильных заправках.