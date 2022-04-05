Луганск, 5 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Подрыв украинскими боевиками цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения, заявили 5 апреля в Народной милиции ЛНР.

R6, State & Private Forestry, Forest Health Protection Цистерны с ДДТ

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в заявлении Народной милиции в телеграм-канале.

В настоящее время информация о жертвах среди мирного населения уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 апреля украинские силовики подорвали цистерну с химикатами в городе Рубежное Луганской Народной Республике.