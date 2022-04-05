Москва, , 15:06 — REGNUM Санкции, введённые против России в 2022 году, беспрецедентные и очень спорные с точки зрения мировых политических и финансовых институтов, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ограничения направлены на исключение России из глобальных товарных и финансовых цепочек. Уже сегодня разрыв товарных и финансовых потоков с Россией негативно сказывается и на самих странах — инициаторов санкций.

Причем важно отметить, что российская сторона никаких торгово-экономических контрсанкций пока не объявляла.

На ежедневной повестке стоит вопрос зависимости мировой экономики от российских энергоносителей. Доля российского газа в Европе составляет примерно 30%,

Япония также зависима от поставок газа из России. Еще до объявления перехода расчетов за поставки газа в рубли поток газа в Европу был очень большой и перешагнул уровень максимума семи предыдущих лет.

Но даже такого огромного притока газа не хватает, чтобы заполнить подземные хранилища. Не помогает даже увеличение поставок СПГ из США. За март 2022 года доля американского экспорта сжиженного газа в Европу достигла 75%.

Даже если в ближайшем будущем российскому газу будет найдена замена, то отказ от российской нефти сегодня даже не обсуждается. В случае прекращения поставок нефти из России транспортные потоки в Европе могут остановиться.

Одновременно с трансформацией товарных потоков мы наблюдаем тенденцию изъятия доллара из международной торговли.

В связи с огромных давлением США на некоторые страны, последние теряют доверие к доллару и ищут альтернативную валюту при осуществлении международных транзакций. Данный факт существенно снижает спрос на доллар и обесценивает его как универсальное средство платежа.

Другое не менее важное последствие для западных стран от введения санкций — это потеря российского рынка из-за вынужденного ухода иностранных компаний.

Для отечественных производителей открываются новые возможности, свободные ниши, зоны свободные от конкуренции с транснациональными компаниями», — высказала сове мнение эксперт.

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