Вашингтон, 5 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах могут начаться серьёзные проблемы, если власти США не смогут восполнить распечатанные ранее стратегические нефтяные резервы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил президент компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

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По его словам, решение главы Белого дома Джо Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов не будет способствовать снижению цен на бензин.

Помимо этого, добавил он, могут возникнуть определённые проблемы, если США не удастся восполнить растраченные запасы.

Макнелли подчеркнул, что «пока специальная военная операция России на Украине продолжается, цены на топливо в США будут расти».