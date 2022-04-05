Салехард, 5 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. На Ямале в ковидных стационарах к 5 апреля находились 73 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки их количество уменьшилось на восемь. Выздоровели уже 133 649 граждан, а скончались от COVID-19 1036.

С начала пандемии в регионе выявили 135 745 носителей коронавируса, добавили в штабе.