Калуга, , 14:50 — REGNUM Решения для быстрого и высокоточного проектирования промышленных образцов создаются компанией из Калуги «3D Control». Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

3d Принтер

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Компания может воссоздать любую деталь на 3D-принтере для замещения иностранного оборудования в технике и на предприятиях.

При этом обратное проектирование включает в себя 3D-сканирование с последующим созданием трехмерной модели и чертежей необходимой детали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в тепличном комплексе в Оренбургской области на фоне антироссийских санкций готовы увеличить производство клубники.