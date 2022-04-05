В Калуге наладили воссоздание деталей с помощью технологии 3D-печати
Калуга, 5 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Решения для быстрого и высокоточного проектирования промышленных образцов создаются компанией из Калуги «3D Control». Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Компания может воссоздать любую деталь на 3D-принтере для замещения иностранного оборудования в технике и на предприятиях.
При этом обратное проектирование включает в себя 3D-сканирование с последующим созданием трехмерной модели и чертежей необходимой детали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в тепличном комплексе в Оренбургской области на фоне антироссийских санкций готовы увеличить производство клубники.