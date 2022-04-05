Москва, , 14:50 — REGNUM В Кремле знают, что введение новых санкций со стороны США возможно. Об этом 5 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики», — сказал Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России.

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