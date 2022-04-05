Ливерпуль, Великобритания, 5 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Пол Маккартни открыл свой дом детства для инди-артистов, чтобы они могли использовать его как базу для написания, исполнения и получения вдохновения. Об этом 5 апреля сообщил портал NME.

Скриншот NME Джордж Харрисон, Джон Леннон и Пол Маккартни у Дома номер 20 на Фортлин Роуд, Ливерпуль.

В рамках инициативы Forthlin Sessions, поддержанной братом бывшего участника The Beatles Майком, артисты, выбранные Майком, будут писать музыку в том же месте, где Пол и Джон Леннон создали свои композиции.

20-й дом на Фортлин Роуд в Ливерпуле — это место, где известная пара авторов написала такие хиты, как I Saw Her Standing There (из альбома 1963 года Please Please Me) и When I’m 64 (из альбома 1967 года Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band).