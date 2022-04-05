Оренбург, 5 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В тепличном комплексе в Оренбургской области на фоне антироссийских санкций готовы увеличить производство клубники. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание и сортировка клубники

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На предприятии планируют собирать более 860 тонн клубники ежегодно. Производство управляется с помощью компьютерного программного обеспечения, разработанного оренбургскими программистами. Машинами контролируется все: уровень влажности, температура и режим освещенности.

Также в рамках импортозамещения в тепличном комплексе заложен собственный маточник садовой земляники площадью 1,5 га и ведется замена на отечественные аналоги материалов и оборудования импортного производства: агроплёнки, светильников, удобрений и систем капельного полива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупнейшая и единственная в России фабрика с полным циклом переработки орехов в Краснодарском крае планирует увеличение производства на фоне антироссийских санкций.