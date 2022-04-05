Джакарта, , 14:31 — REGNUM Правительство Индонезии совместно с международным энергетическим агентством (МЭА) продолжит сотрудничество в рамках совместной энергетической программы до 2023 года, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Индонезия ускорит достижение целей по сокращению вредных выбросов в атмосферу в различных секторах энергетики.

Сотрудничество укрепит связи в области данных и статистики, энергетической безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, биоэнергетики, энергоэффективности, а также чистой энергии и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Индонезии, в провинции Бантен.

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