Самара, , 14:27 — REGNUM Самарский завод медицинских изделий в условиях действия антироссийских санкций практически полностью перешел на импортозамещение, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Врач Mobilmusic.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Предприятие является одним из наиболее крупных в России, на которых налажен полный цикл производства, и производит медицинские нитриловые перчатки.

На заводе могут производить до 100 млн пар перчаток в год и восприняли санкции как новые возможности для роста и расширения сотрудничества. Предприятие планирует получить нового опытного образца латекса для проведения повторных испытаний.

При этом в настоящее время на предприятии трудится более 100 человек и завод работает в круглосуточном режиме, задействовав две производственные линии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производитель какао и специй из Копейска в Челябинской области «Доктор вкус» готов занять нишу ушедших с российского рынка западных брендов.