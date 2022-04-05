Москва, , 14:26 — REGNUM Россия не будет торопиться с переходом на рубли при оплате экспортных товаров. Об этом 5 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рубли rotkevichkonstantin

«Россия не будет торопиться с переходом на оплату в рублях за экспортные товары», — сказал Песков.

Он добавил, что это должна быть «планомерная, выверенная, тщательная» работа.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты в рубли за российский газ недружественным странам.

Читайте также: Боррель отметил устойчивость рубля в условиях санкций