Копейск, Челябинская область, 5 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Производитель какао и специй из Копейска в Челябинской области «Доктор вкус» готов занять нишу ушедших с российского рынка западных брендов. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Какао-бобы

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Компания намерена увеличить производство на фоне санкций. При этом ее продукция не только превосходит, как считают представители производителя, в качестве импортные аналоги, но и дешевле их почти в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тульское предприятие по разработке и производству сельскохозяйственного оборудования, преимущественно птицеводческого направления, готово полностью заменить импортное оборудование на птицефабриках в России.