Тула, , 14:12 — REGNUM Тульское предприятие по разработке и производству сельскохозяйственного оборудования, преимущественно птицеводческого направления, готово полностью заменить импортное оборудование на птицефабриках в России. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Птицефабрика

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На фабрике налажен полный цикл производства фермерской техники и на ней даже программируют и собирают платы, которые необходимы для автоматизации всех процессов работы птицефабрик.

При этом предприятие производит инкубаторы, которые, по оценкам специалистов фабрики, по характеристикам не уступает зарубежным аналогам и при этом почти вдвое дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цветник из села Цветковка Кизлярского района Республики Дагестан готов заменить розы из Нидерландов цветами собственного производства.