Махачкала, 5 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Цветник из села Цветковка Кизлярского района Республики Дагестан готов заменить розы из Нидерландов цветами собственного производства, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Розы

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Селекционер Умукусум Исмаилова накопила в своем ассортименте до 100 видов однолетних и многолетних цветов, и ее рассада и цветы пользуются большим спросом.

При этом в данный момент селекционер растит свои цветы в теплицах на площади 15 соток, однако уже встала на налоговый учет и планирует расширять масштабы, для чего уже присмотрела участок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальное производство сока из ростков пшеницы наладил в Башкирии предприниматель Азат Мухаметгалиев вместе со своей супругой.