Джакарта, 5 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Еще одно землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Индонезии, в провинции Бантен, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 5 апреля в 15:37 по западно-индонезийскому времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 52 км от Байи», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 64 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,0 произошло на севере Малуку.