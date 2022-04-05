Уфа, 5 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Уникальное производство сока из ростков пшеницы наладил в Башкирии предприниматель Азат Мухаметгалиев вместе со своей супругой. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

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Супруги уже создали собственную торговую марку GreenAZEL и производят сок из ростков пшеницы, который является богатым источником хлорофилла, витаминов, аминокислот и ферментов.

Также предприниматель с супругой выращивает в родном селе Старые Богады пшеницу, ячмень, рожь, горох, гречиху и подсолнечник на площади 2500 га.

Кроме того, он содержит собственную пожарную машину для обслуживания близлежащих деревень, построил стадион, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься любимыми видами спорта на свежем воздухе, а также помогает сельсовету в хозяйственных делах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фермерское хозяйство Владимира Федорова из Моргаушского района Чувашии видит хорошие перспективы в импортозамещении ягодной продукции.