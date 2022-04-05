Чебоксары, , 13:46 — REGNUM Фермерское хозяйство Владимира Федорова из Моргаушского района Чувашии видит хорошие перспективы в импортозамещении ягодной продукции. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Фермер выращивает садовую клубнику, которая до этого была в магазинах региона почти исключительно импортная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что IT-компания «Инфомаксимум» Александра Бочкина из Мордовии сотрудничает с бизнес-гигантами по всей России, занимаясь разработкой программных продуктов для замены зарубежных аналогов.