Стокгольм, 5 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Три российских дипломата должны покинуть Швецию в соответствии с решением министерства иностранных дел королевства. Об этом заявила 5 апреля глава шведского МИД Анн Линде.

Wto.org Анн Линде

В ходе пресс-конференции она сообщила, что российского посла в Стокгольме вызывали в МИД. Ему выразили «резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС».

«Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией», — сказала Линде.

Как сообщало ИА REGNUM, о высылке 30 российских дипломатов ранее заявили власти Италии. Персонами нон грата дипломатов из России также объявили во Франции и в Дании.

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