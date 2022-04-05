Москва, 5 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин за год сократил свое состояние на $7,8 млрд, однако это не помешало ему обойти конкурентов и занять в четвертый раз за всю историю рейтинга первое место среди самых богатых граждан России, сообщает 5 апреля Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Лисин

Состояние Лисина оценивается в $18,4 млрд. Он обошел совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина (№2, $17,3 млрд), основателя Telegram Павла Дурова (№3, $15,1 млрд), совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона (№4, $14 млрд) и бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова (№5, $13,2 млрд).

По сравнению с 2021 годом состояние миллиардера снизилось на $7,8 млрд, годом ранее он занимал третью строчку с состоянием $26,2 млрд.