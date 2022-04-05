Саранск, , 13:40 — REGNUM IT-компания «Инфомаксимум» Александра Бочкина из Мордовии сотрудничает с бизнес-гигантами по всей России, занимаясь разработкой программных продуктов для замены зарубежных аналогов. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом уход из страны ряда зарубежных компаний из страны стал вызвом для IT-разработчиков в регионах РФ и в настоящее время компания Бочкина усиливает свои позиции на российском рынке.

Также на недавней Всероссийской конференции «Импортозамещение-2022» разработчик из Мордовии показал возможности своей системы бизнес-анализа «Процесэт», которая уже помогает развиваться и оптимизировать работу более чем полутора тысячам предприятий от крупнейших банков до металлургических заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ферма семьи Шумских из Новгородской области на фоне санкций Запада и ухода с российского рынка зарубежных производителей готова увеличить объемы производства клубники.