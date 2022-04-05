Рязань, 5 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки после лечения COVID-19 выписаны 162 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончались четыре пациента.

Минобороны России Набор для ПЦР-исследования

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 116 689 носителей инфекции. Справился с заражением 110 851 житель, зарегистрировано 3307 летальных исходов.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступило 48 новых пациентов.