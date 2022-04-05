Рига, , 13:34 — REGNUM Полное закрытие границы с Россией является предметом рассмотрения, но это должны сделать все страны Прибалтики одновременно. Об этом министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил местному изданию Diena.

Прибалтика. Флаг

«Я не вижу возможности, чтобы одна из стран Балтии могла сделать это в одиночку. Но для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения», — считает министр.

По его мнению, сначала этот вопрос должны обсудить главы МВД трех республик, а затем уже и правительства.

Пабрикс добавил, что в условиях проведения Россией военной операции на Украине его стране и соседям по Прибалтике следует проводить две основные политики: во-первых, максимальные санкции против России, а во-вторых, «единственный способ реально завершить этот конфликт — помочь Украине максимальной военной поддержкой».

«С другой стороны, какие-то реальные переговоры с Россией могут состояться только после того, как Россия отведет свои войска хотя бы к границе 23 февраля. Возможно, и дальше. Однако и в тот момент санкции еще нельзя будет отменять», — заявил латвийский министр обороны.