Великий Новгород, 5 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ферма семьи Шумских из Новгородской области на фоне санкций Запада и ухода с российского рынка зарубежных производителей готова увеличить объемы производства клубники. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клубника

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Хозяйство производит клубнику с 2018 года и начинало с небольших объемов. При этом в семье фермеров считают санкции и импортозамещение шансом для развития производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Новое производство на базе переработки старых автомобильных шин запустило в Амурской области предприятие «ЖСК».