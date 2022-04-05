Москва, 5 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Рекордно низкие показатели эмиграционных настроений граждан отмечены в России. Любят свою Родину и не собираются на постоянное место жительства 89%. За год количество за год выросло на 9%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

При этом количество российских граждан, думающих об эмиграции, за год снизилось на 8%, до 8%. Считают, что в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет уменьшаться, 37%, увеличиваться – 30%

Осуждают граждан, уехавших за границу на постоянное местожительства 29% опрошенных (среди пожилых – 46%), не осуждают 63% (среди молодых – 79%).

По мнению 52%, большинство граждан РФ, уехавших из страны после начала военной операции, вернутся обратно. Думают, что останутся за рубежом навсегда, 19% респондентов. Затруднились ответить 28%.

Поквартирный опрос проведен 25–27 марта 2022 года в 104 населенных пункта РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство граждан (88%) не собираются уезжать за границу на постоянное место жительства.

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