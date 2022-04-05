Новосибирск, 5 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 апреля, в стационары из-за COVID-19 госпитализированы 985 пациентов, в том числе 15 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 222 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 1670 человек выписаны с выздоровлением, скончались двенадцать пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 252319 случаев заражения коронавирусом, 238059 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5426 человек. В реанимации находятся 148 человек, на ИВЛ – 22 пациента.