Брюссель, 5 апреля 2022, 13:22 — REGNUM Решение о запрете на импорт российского газа не может быть принято на уровне Европейского союза из-за позиции Венгрии. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 5 апреля в интервью радиостанции COPE.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru

«Единогласное решение не может быть принято, потому что есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — сказал Боррель.

По его словам, 5 апреля страны ЕС намерены утвердить новый пакет санкций против России. Пока они не решили, что делать с энергетикой.

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