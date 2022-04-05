Новосибирск, , 13:10 — REGNUM В Новосибирской области сахар на полки магазинов поставляется бесперебойно. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Сахар Наталия Николаева © ИА REGNUM

«На данный момент на складе и в ближайшем приближении к Новосибирской области порядка 2000 тонн сахара, — уточнил Гончаров в ходе мониторинга работы предприятия «РТ Бакалея». — Фасовочные линии работают практически круглосуточно, идёт активная отгрузка в торговые сети региона. Цена на сахар в оптовом звене и рознице снижается».

Он подчеркнул, что опасений, что сахара нет или его его в ближайшее время не будет, безосновательны.