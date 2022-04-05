За сутки 1 180 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 5 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 180 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 5 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 932 970 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 962 082.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 5 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 13 человек.