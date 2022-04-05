Красногорск, 5 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 180 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 5 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 932 970 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 962 082.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 5 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 13 человек.