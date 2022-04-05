Париж, 5 апреля 2022, 13:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции выразили «серьезное беспокойство» из-за возможных злоупотреблений, совершенных солдатами в Мали, сообщает Le Figaro.
«Франция обеспокоена сообщениями о массовых нарушениях в деревне Мура со стороны элементов малийских вооруженных сил, которые могли привести к гибели сотен мирных жителей», — говорится в заявлении МИД Франции.
Внешнеполитическое ведомство Франции призывает к скорейшему началу национальных и международных расследований.
В МИД Франции выразили беспокойство в связи с участившимися нарушениями в центральной части Мали с начала 2022 года и их безнаказанностью.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь МИД Франции по европейским делам заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти.
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