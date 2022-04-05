Париж, 5 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Франции выразили «серьезное беспокойство» из-за возможных злоупотреблений, совершенных солдатами в Мали, сообщает Le Figaro.

Mid.ru Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

«Франция обеспокоена сообщениями о массовых нарушениях в деревне Мура со стороны элементов малийских вооруженных сил, которые могли привести к гибели сотен мирных жителей», — говорится в заявлении МИД Франции.

Внешнеполитическое ведомство Франции призывает к скорейшему началу национальных и международных расследований.

В МИД Франции выразили беспокойство в связи с участившимися нарушениями в центральной части Мали с начала 2022 года и их безнаказанностью.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь МИД Франции по европейским делам заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти.