С симптомами COVID-19 в Марий Эл за сутки госпитализированы 14 человек
Йошкар-Ола, 5 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 апреля лечение получают 86 пациентов, из них у 23 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
У всех 86 пациентов диагностирована пневмония.
Из общего числа больных 76 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 10 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один.
В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 14 человек, выписаны 11 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля выздоровели с начала пандемии 43 150 жителя республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 317 случаев заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки.
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