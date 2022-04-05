Йошкар-Ола, 5 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 5 апреля выздоровели с начала пандемии 43 150 жителя республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Масочный режим

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 317 случаев заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за предыдущие трое суток среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 апреля лечение получали 89 пациентов, из них у 22 человек подтверждено заражение коронавирусом.

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