Красногорск, 5 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 5 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 65 случаев меньше аналогичного показателя 4 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 251 человека, а днём ранее — у 527 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 13 947 новых случаев заражения коронавирусом.