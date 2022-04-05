Уфа, 5 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Торговые сети в Башкирии исполнили предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по региону. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ценники

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Ранее сотрудники УФАС по Башкирии выдали руководству компаний ООО «Алко-Трейд» (торговая сеть «Дворик»), ООО «Лукошко+» (торговая сеть «Лукошко») и ООО «Альдо+» (торговая сеть «Альдо») предупреждения о необходимости соблюдения условий подписанного меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. В этих торговых сетях не было ценников, позволяющих определить продукты питания с ограниченными наценками.

Кроме этого, сотрудники УФАС по региону направили предупреждение ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») о необходимости снизить цены на куриные яйца в Стерлитамакском районе, где эта торговая сеть занимает доминирующее положение, до уровня в магазинах торговой сети в г. Уфе, где ретейлер конкурирует с другими участниками рынка.

Сообщается, что все торговые сети исполнили выданные им ранее предупреждения. Так, магазины «Альдо», «Дворик», «Лукошко» определили товары с ограниченными наценками, а магазины «Пятерочка» снизили цены на куриные яйца в Стерлитамакском районе.