Нижний Новгород, 5 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 625 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 392 932 человек на утро 5 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 119 жителей области, накануне в больницы попали 37 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 410 127 случаев заражения коронавирусом, из них 455 – за минувшие сутки. 11 378 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались пятеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 4 апреля с начала пандемии провели 5 662 586 тестов для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки нижегородцы сдали 6271 тест на SARS-CoV-2.

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