Брюссель, 5 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE не стал называть геноцидом провокацию ВСУ в украинском городе Буча.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я бы приберег слово «геноцид» для гораздо более ужасных вещей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры, которые якобы были сняты в Буче, где на дороге лежат тела «погибших» из числа якобы мирного населения. При этом пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо. Никаких следов крови или повреждений зданий от ударов на видео нет.

В Министерство обороны РФ заявили, что обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.