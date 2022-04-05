Владивосток, 5 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Высокотехнологичное предприятие из Приморья «Кормбиосинтез», которое производит кормовые витамины для крупнейших российских агрохолдингов, перешло в условиях импортозамещения на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

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Предприятие обеспечивает по разным позициям от 50 до 100% потребностей российского рынка кормовых витаминов для сельскохозяйственных животных и готовится экспортировать продукцию в страны азиатско-тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в 70 субъектах России введена государственная поддержка жителей регионов по подключению к газовым сетям.