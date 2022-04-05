Красногорск, 5 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 1 110 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 5 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 549 372 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 743 957.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 5 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 21 человека.