Ульяновск, 5 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось число жертв пандемии коронавируса. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 5 апреля, от ковида и осложнений в Ульяновской области умерли 4583 человека, в том числе 4 апреля скончались шесть жителей. Таким образом, смертность составила 2,3% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

В то же время в Ульяновской области победили болезнь 191 016 человек, из них 4 апреля вылечились 172 пациента. Доля выздоровевших составляет 96,4%.

Напомним, что с 6 по 8 апреля Ульяновская область присоединится к федеральной акции «Будь уверен! Будь здоров!». Основная цель акции — донести до жителей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. В этот день можно будет бесплатно замерить на точность бытовые тонометры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 198 148 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе сделано 1 985 534 лабораторных теста на SARS-CoV-2.