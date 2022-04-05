Ульяновск, 5 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом при росте вновь госпитализированных. Соответствующие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 5 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 198 148 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 апреля выявлено 420 инфицированных, 3 апреля — 405.

Также в регионе ежедневно госпитализируют ковидных больных. 2 апреля направили на лечение в больницы 60 пациентов с коронавирусом, 3 апреля — 32-х человек, 4 апреля — 40 больных.

Напомним, что 6 апреля для работников предприятий Ульяновской области будет организована профилактическая акция «Кардиодесант». Она проводится для повышения информированности о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и важности контроля артериального давления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья.