Рубежное, ЛНР, 5 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Подрыв цистерны с химическим веществом произошёл в цехе завода «Заря» в городе Рубежном в ЛНР. Об этом сообщает 5 апреля РИА Новости.

69.mchs.gov.ru Сгоревшая цистерна

По информации военных, цистерну в цехе химзавода, предположительно, с соляной кислотой, подорвали украинские войска.

Агентство также публикует кадры со столбом бурого дыма, который виден со стороны жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ЛНР заявила о продолжении уличных боёв в Рубежном. В городе наблюдаются перебои с газом и водой.

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