Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области запросили у федеральных властей второй инфраструктурный кредит для строительства транспортного обхода областного города Мурино в створе Пискаревского проспекта Петербурга. Об этом 5 апреля сообщил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Lenobl.ru Мурино

По его словам, речь идет про предоставлении региону транша в размере 2,2 млрд рублей на период 2024—2025 годов для завершения реализации важного агломерационного проекта — строительства продолжения Пискаревского проспекта с выходом на Токсовское шоссе.

«Область рассчитывает начать стройку своего участка этой дороги уже в текущем году за счет первого инфраструктурного кредита, который был одобрен в конце прошлого года. Проектная документация сейчас находится на оценке в федеральной государственной экспертизе», — заметил Седов.

Он добавил, что обход Мурино в створе Пискаревского проспекта — сложный и долгожданный проект, который разгрузит городские кварталы Мурино от транспорта, серьезно облегчив движение на Токсовском шоссе в границах Мурино и Нового Девяткино.

Напомним, в начале 2022 года Ленобласть заключила соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: федеральный центр предоставил региону кредиты на 8,7 млрд рублей под 3% годовых. Кредиты рассчитаны на 15 лет с возможностью досрочного погашения.

Обход Мурино будет построен в створе Пискаревского проспекта Петербурга, протяженность его петербургской части всего около 1 км. Большая часть обхода (почти 7 км), проходящая по территории Ленобласти, уже спроектирована.