Москва, 5 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства применения украинскими боевиками противопехотных мин «Лепесток» в Донбассе, сообщили 5 апреля в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

«Следствие зафиксирует последствия применения запрещенных боеприпасов, а также проведет необходимые экспертизы и иные следственные действия для установления всех деталей произошедшего и лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее военнослужащий Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские боевики используют при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами «Лепесток», тогда как власти Украины в 2005 году ратифицировали Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.