Рим, 5 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Посол России в Риме Сергей Разов вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов, об этом заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны России», — цитирует его агентство Nova.

Ранее сообщалось, что Париж планирует выслать 35 человек с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

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