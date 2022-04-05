Москва, 5 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике возобновили работу два медицинских учреждения. Об этом 5 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что в освобождённых населённых пунктах республики оказана помощь 485 людям, возобновлена работа двух учреждений здравоохранения.

Продолжает оказание помощи населению Мариупольская больница интенсивного лечения, расположенная по адресу: улица Троицкая, 46. В амбулаториях Бугаса и Николаевки оказана медпомощь 49 пациентам. В Тельмановском районе ДНР, освобождённом от украинских формирований, врачи помогли 123 пациентам.

Также медики работают в населённых пунктах Безыменное, Приморское, Красноармейское и Розы Люксембург.